مواجهات حاسمة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة

تُقام مساء اليوم السبت مباراتا الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في السابعة والنصف مساءً، بين النصر وشباب الأهلي في صالة نادي النصر، والشارقة وضيفه البطائح في صالة الشارقة. ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، الذي تقرر إقامته في اليوم التالي «الأحد»، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.

ووفقاً للبرمجة، تُقام مباريات الأدوار الثلاثة على مدار 3 أيام متتالية.

وتأهلت الفرق الأربعة بعد خوضها مباريات الدور ربع النهائي مساء الجمعة، حيث فاز الشارقة على الظفرة بنتيجة 80-53، والنصر على الجزيرة 103-48، وشباب الأهلي على الوحدة 91-80، والبطائح على الوصل 96-93.