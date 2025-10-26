اعتقالات الـ«NBA» مستمرة.. 30 متهماً في مراهنات غير قانونية



سلطت الاعتقالات البارزة التي طالت شخصيات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» الأسبوع الماضي الضوء على المخاطر المحتملة التي تنجم عن العلاقة الوثيقة التي بنتها روابط الدوريات الأربع الكبرى للرجال في أمريكا الشمالية مع المراهنات المقننة في الولايات المتحدة.



إذ وُجهت اتهامات لأكثر من 30 شخصاً، من بينهم تشونسي بيلوبس مدرب بورتلاند تريل بليزرز، وتيري روزير لاعب ميامي هيت، ولاعب كليفلاند كافاليرز السابق ومدربه المساعد ديمون جونز، وذلك في إطار تحقيقين اتحاديين منفصلين متعلقين بمراهنات غير قانونية.



ووفقاً للادعاءات، فقد قدم روزير وجونز معلومات غير علنية حول مباريات قادمة لشركاء في الجريمة، ما أتاح لهؤلاء وضع رهانات على نتائج المباريات أو أداء لاعبين معينين. أما بيلوبس، فقد وجهت له تهم في قضية منفصلة تتعلق بتلاعب مزعوم في ألعاب البوكر ذات الرهانات العالية. وتصف لائحة الاتهام في قضية المعلومات الداخلية متآمراً غير مُسمى، لكنها لا تذكر اسمه.