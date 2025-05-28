النصر بطلاً لكأس الإمارات للسلة على حساب شباب الأهلي

أحرز النصر بطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال بفوزه على منافسه شباب الأهلي بنتيجة 78 - 71، بعد مباراة قوية جرت بصالة نادي كلباء، حضرها عدد كبير من المسؤولين يتقدمهم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي كلباء واللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد السلة.

وتقدم النصر في الربع الأول من المباراة 18 - 16، وجاء الرد قوياً من شباب الأهلي في الربع الثاني بتقدمه 25 - 18 لتصبح النتيجة 41 - 36 لصالحه قبل العودة إلى غرفة الملابس.

ورد النصر واستعاد التقدم 50 - 48، واستمرت الإثارة وتبادل التسجيل من الفريقين حتى نجح النصر في التقدم 61 - 60 بنهاية الربع الثالث، واصل النصر تفوقه مع بداية الربع الأخير ووسع الفارق إلى 68 - 60 بفضل لاعبه محمد حراث، وقلص شباب الأهلي النتيجة إلى 3 نقاط 67 - 70 بفضل لاعبه حامد عبداللطيف وخسر بعدها النصر لاعبه محمد حراث بعد خروجه بالخطأ الخامس.

وواصل النصر تقدمه حتى وصل الفارق 8 نقاط ثم تقلص إلى 5 نقاط قبل أقل من نصف دقيقة 76 - 71، ونجح النصر في الفوز بإضافة ثنائية أخيرة عبر صالح سلطان لتصبح النتيجة 78 - 71.

وعقب المباراة توج راعي حفل الختام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، فريق النصر بالكأس والميداليات الذهبية بحضور القرقاوي وتسلم الكأس كابتن النصر صالح سلطان وسط فرحة كبيرة لزملائه اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.