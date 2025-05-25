«الشارقة للمرأة» بطل كأس الإمارات لسيدات السلة

حقق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب كأس الإمارات لكرة السلة للسيدات، بعد فوزه في النهائي على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في صالة نادي سيدات الوسطى بنتيجة 54 - 38، بعد مباراة تقدم فيها الشارقة في الربعين الأول والثاني 17 - 10 و15 - 8، قبل أن يقلّص فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك النتيجة بتقدمه في الربع الثالث 9 - 8، ثم عاد الشارقة ليتقدم في الربع الأخير 14 - 11.

وبعد المباراة توّجت ميثاء بن ضاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة رئيس اللجنة النسائية، الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، بحضور حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمراقب الدولي يعقوب غابش، وتم تسليم فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الميداليات الفضية.