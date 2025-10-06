الرياضي اللبناني بطلاً لـ«دولية أبوظبي للسلة» على حساب الشارقة



توج نادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025 بعد تغلبه على الشارقة الإماراتي بفارق 13 نقطة بنتيجة 88 ـ 75 في النهائي الذي أقيم على صالة نادي الجزيرة بأبوظبي.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 من أبرز الأندية العربية والآسيوية من بينها الرياضي اللبناني والشارقة والوحدة والظفرة من الإمارات واستانا الكازاخستاني والقرين الكويتي، ونظمها نادي الوحدة بإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.



ونجح الرياضي اللبناني في تتويج ظهوره القوي على مدار البطولة بتحقيق اللقب بقيادة مدربه أحمد قران، وبرز نجماه الأمريكيان بيرين بوفورد وموريس كامب إلى جانب اللاعب المصري المخضرم إسماعيل أحمد، بينما قدم الشارقة أداءً جيداً في البطولة تحت قيادة مدربه المخضرم عبد الحميد إبراهيم قبل أن يخسر النهائي الذي حسمته خبرة الفريق اللبناني.



وحصل لاعب الرياضي، هايك غيوجكيان على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال مدرب الفريق ومنتخب لبنان أحمد فران جائزة أفضل مدرب، وتوج ستدمون ليون لاعب الشانفيل بجائزة أفضل مسجل، وزميله باسل حرفوش بجائزة أفضل مسدد رميات ثلاثية، وحصل لاعب الشارقة كافل ويليامز على جائزة أفضل مدافع، فيما نال لاعب الرياضي أمير سعود جائزة أفضل لاعب سادس.