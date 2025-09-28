مورايس يحذر من الهجمات المرتدة لتراكتور



حذر البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة من الهجمات المرتدة التي يتميز بها فريق تراكتور الإيراني عندما يلتقي الفريقان غداً، الاثنين، في الجولة الثانية بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مواريس في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء المرتقب: إن الوحدة قدم مباراة رائعة على ملعبه ضد الاتحاد السعودي وحقق انتصاراً مهماً، وأعرف فريق تراكتور ومدربه جيداً، وهو فريق يتميز بالتنظيم الدفاعي ويتفوق في الهجمات المرتدة، لذا سنحاول الحد من نقاط قوته، خصوصاً وأنه سيخوض اللقاء وسط مساندة جماهيرية أعلم تأثيرها تماماً بعدما خضت تجربة التدريب في إيران من قبل.



وأضاف: إنه يتوقع مباراة مثيرة للاهتمام، ويؤمن أن المهمة لن تكون سهلة في ظل صعوبة المنافس، لكن مثل هذه المباريات مهمة للتعرف على مدى تطور الفريق وقوته في ظل الرغبة في الظهور بأفضل صورة ممكنة، وأن يخطو الفريق خطوة إيجابية أخرى في بطولة النخبة. وشدد على أن البطولة ليست بالسهلة كونها تضم الأفضل ونخبة فرق القارة الآسيوية، لذلك سنحاول بقدر المستطاع أن نقدم أفضل مستوى، موضحاً أهمية التركيز على العامل الذهني والنفسي في الإعداد للمباراة.



وأشاد مورايس بنجم الفريق الصربي دوسان تاديتش وتأثيره الإيجابي مع الوحدة، مؤكداً أنه لاعب مؤثر ذو قيمة كبيرة ويمتلك خبرات هائلة، حيث لعب في أندية أوروبية عريقة مثل أياكس الهولندي، ويتمتع بصفات قيادية في أرض الملعب، ونجح في صنع الفارق منذ انضمامه للفريق، لكن الوحدة يمتلك مجموعة متميزة من العناصر الشابة التي تمتلك طاقات هائلة.