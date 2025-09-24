8 أندية في النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025، التي ينظمها نادي الوحدة بالتعاون مع شركة جلوبال أكتيف سبورتس، وبإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي حتى 5 أكتوبر المقبل في صالة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة.



يشارك في البطولة 8 أندية، هي الوحدة والظفرة والشارقة بطل الدوري، والشانفيل «لبنان»، وتي ان تي وصيف بطل دوري المحترفين «الفلبين»، وأستانا بطل الدوري «كازاخستان»، والقرين «الكويت».



وأكد عبدالله سالم الجنيبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق لاستضافة نسخة مميزة من البطولة، مشيراً إلى أنها فرصة كبيرة للأندية للتحضير الجاد لمنافسات الموسم المقبل.



وقال: نرحب بجميع الفرق في العاصمة أبوظبي للمشاركة في هذه البطولة الدولية، حيث اعتاد نادي الوحدة على تنظيم بطولات كبرى تضم أندية قوية وعريقة على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن البطولة فرصة لتوطيد العلاقات الرياضية مع الأندية المشاركة من لبنان والكويت والفلبين وكازاخستان.



وبحسب نظام البطولة، سيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى الرياضي بيروت وتي أن تي الفلبيني والشارقة والظفرة، وتضم الثانية الوحدة واستانا والشانفيل والقرين، على أن يلعب كل فريق ثلاث مباريات في الدور الأول.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة الثانية من البطولة.