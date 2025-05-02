«حميدو» يحقق 12 لقباً مع سلة الشارقة

وصل المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم «حميدو» بإنجازاته مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الشارقة إلى اللقب الـ12 بعد الفوز ببطولة الدوري العام للموسم الحالي 2024 ـ 2025، وهو اللقب الـ61 في مسيرته مدرباً منذ العام 1990.

حيث استطاع قيادة الشارقة هذا الموسم لتحقيق «الثنائية» حتى الآن بعد أن فاز قبل شهر ببطولة كأس الاتحاد، وكرر السيناريو نفسه أمام شباب الأهلي في ختام بطولة الدوري العام أول من أمس، عندما نجح الشارقة في الفوز بنتيجة 84 ـ 74 في أول نهائي يقام بنظام التجمع من دورتين.

واستطاع الشارقة الوصول لهذا الإنجاز رغم الفرص المتعددة لشباب الأهلي قبل المباراة، حيث احتاج للفوز بأكثر من فارق 7 نقاط لتعويض خسارته في التجمع الأول بنتيجة 79 ـ 86.

واستعادت سلة الشارقة مع «حميدو» لقب الدوري بعد 5 سنوات من آخر فوز حققه الفريق باللقب موسم 2019 ـ 2020 كان تحت قيادته أيضاً، وبدأت ألقاب «حميدو» مع الشارقة على مستوى بطولة الدوري في موسم 2003 ـ 2004 ليصبح لقب الموسم الحالي هو الثالث في مسابقة الدوري العام له مع الشارقة، ومن أبرز إنجازاته مع الشارقة الفوز بلقب البطولة العربية للأندية في عام 2011.

وعاش نادي الشارقة فرحة كبيرة بتحقيق اللقب الثامن في مسابقة الدوري العام للرجال بعد مراسم التتويج بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة الألعاب الجماعية.

وأهدى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اللقب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عرفاناً وتقديراً للدعم الكبير والرعاية المستمرة التي يوليها سموه للنادي وقطاعه الرياضي.

دموع الفرحة

وبانت الفرحة بشكل واضح في دموع عيسى هلال الحزامي مع انتهاء المباراة، وعبر الحزامي عن ذلك في تصريحاته بعد مراسم التتويج، مشيراً إلى أن الفوز كان غالياً بمعنى الكلمة، وأن فرحته كبيرة بصفته أحد أبناء النادي وابن اللعبة وبحكم منصبه.

وقال إن الإنجاز رسم فرحة كبيرة في نفوس جميع أبناء النادي. وعبر محمد عبيد الحصان عن فرحتهم الكبيرة بهذا الإنجاز، مشيداً بالدور الذي يقوم به عيسى هلال الحزامي.

وقال إن الفوز ببطولتين حتى الآن على مستوى الفريق الأول لكرة السلة يعد نتيجة مميزة وثمرة حقيقية للدعم والمساندة التي يجدها الفريق من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

كما عبر لاعبو الشارقة خالد خليفة ومحمود وسيم عن سعادتهم الكبيرة بالفوز، مؤكدين أن المسؤولية كانت كبيرة والفريق كان يحتاج لفوز بنتيجة محددة يفوق الفارق فيها 7 نقاط مع المنافس القوي شباب الأهلي، ونجحوا في تحقيق ذلك مع مدربهم القدير عبد الحميد إبراهيم وبفضل وقفة ومساندة إدارة النادي.