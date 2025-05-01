الشارقة بطلاً لدوري السلة للمرة الثامنة في تاريخه



توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق الشارقة بطلاً للدوري العام لكرة السلة للرجال للمرة الثامنة في تاريخ النادي بعد الفوز الغالي الذي حققه على شباب الأهلي بنتيجة 84 ـ 74 في المباراة الختامية للدورة المجمعة الثانية «الجولة السادسة» التي جرت الأربعاء بصالة نادي الشارقة بعد مباراة قوية ومثيرة كان فيها شباب الأهلي منافساً قوياً حتى آخر ثانية، حيث كان يملك فرصاً متعددة بما فيها الخسارة بفارق 7 نقاط، فيما احتاج الشارقة للفوز بفارق 8 نقاط على الأقل ونجح في تسجيل فارق 10 نقاط كفلت له الفوز باللقب.

انتهى الربع الأول بتقدم الشارقة 22 ـ 18 ووسع الفارق بتقدمه في الربع الثاني 17 ـ 16 لتصبح النتيجة 39 ـ 34 لصالح الشارقة قبل العودة إلى غرفة الملابس، وزاد الفارق بعد تقدم الشارقة في الربع الثالث 21 ـ 16 فيما انتهى الربع الأخير بالتعادل 24 ـ 24.

وفي مباراة المركزين الثالث والرابع، فاز النصر على البطائح بنتيجة 78 ـ 74، لينال الميداليات البرونزية وذهبت الفضية لشباب الأهلي.