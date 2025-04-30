لقب دوري السلة بين شباب الأهلي والشارقة اليوم

يُحسم لقب الدوري العام لكرة السلة للرجال مساء اليوم عندما يلتقي فريقا شباب الأهلي والشارقة في ختام مباريات الجولة السادسة ضمن التجمع الثاني بعد أن انحصرت المنافسة بين الفريقين بحصول شباب الأهلي على العلامة الكاملة في 5 مباريات «10 نقاط»، والشارقة ثاني الترتيب «9 نقاط» بالفوز في 4 مباريات والخسارة مرة واحدة جاءت في التجمع الأول أمام شباب الأهلي بنتيجة 79 ـ 86.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بعدة فرص للفوز باللقب ابتداءً من الفوز بأي نتيجة مروراً بالخسارة بأقل من فارق 7 نقاط، حيث يتم الاحتكام لنتيجة المباراة الأولى في حال فوز الشارقة اليوم لتحديد البطل من خلال فارق النتيجة، وتم تعديل موعد المباراة لتقام في الساعة التاسعة إلا ربعاً، ويسبقها في السادسة والربع مباراة النصر والبطائح لتحديد الثالث والرابع.

وكان شباب الأهلي واصل صدارته بالفوز أول من أمس على فريق البطائح بنتيجة 85 ـ 73 بصالة نادي الشارقة ضمن الجولة الخامسة.

فيما فاز الشارقة على النصر بنتيجة 101 ـ 87.

وجرت أول من أمس قرعة الكؤوس في مقر اتحاد الإمارات لكرة السلة، بحضور علي الأميري عضو مجلس الإدارة ومدير المسابقات وميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.

وتشارك 8 في كأس الإمارات للرجال هي شباب الأهلي، النصر، الشارقة، البطائح، الوصل، الوحدة، الظفرة والجزيرة، تم تقسيمهما إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي والظفرة والبطائح والوصل، والثانية النصر والوحدة والشارقة والجزيرة.

وأسفرت قرعة السيدات عن مواجهة أكاديمية فاطمة بنت مبارك مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة «فرع الوسطى»، نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة «فرع الشرقية». من ناحية أخرى حدد اتحاد كرة السلة يوم الجمعة 30 مايو المقبل موعداً للجمعية العمومية العادية وسيتم تحديد مكان الجمعية لاحقاً.