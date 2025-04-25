Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة السلة

شباب الأهلي يتصدر «تجمع السلة» بالعلامة الكاملة

من مباراة شباب الأهلي والشارقة
من مباراة شباب الأهلي والشارقة

ياسر قاسم


تصدر شباب الأهلي قمة الدورة التجمع الأول لنهائي الدوري العام لكرة السلة للرجال، بالفوز على منافسه المباشر الشارقة بنتيجة 86-79، ليصل شباب الأهلي للنقطة 6، بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، والشارقة 5 نقاط، وجاء الفوز على ملعب صالة شباب الأهلي في الممزر، بعد مباراة قوية، تقدم فيها أصحاب الأرض في الربع الأول 25-24، وفي الثاني 18-15، واتسع الفارق بتقدمه في الربع الثالث 21-13، ولم يؤثر تقدم الشارقة في الربع الأخير 27-22 في النتيجة النهائية.

وحقق النصر في مباراة ثانية الفوز على البطائح بنتيجة 94-84، بعد مباراة سجل فيها النصر فارق 11 نقطة في الربع الأول، بتقدمه 31-20، قبل أن يقلص البطائح الفارق بتقدمه في الربع الثاني 19-17، ثم تعادل الفريقان في الربع الثالث 22-22، وعاد النصر ليتقدم في الربع الأخير 24-23.