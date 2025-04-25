شباب الأهلي يتصدر «تجمع السلة» بالعلامة الكاملة



تصدر شباب الأهلي قمة الدورة التجمع الأول لنهائي الدوري العام لكرة السلة للرجال، بالفوز على منافسه المباشر الشارقة بنتيجة 86-79، ليصل شباب الأهلي للنقطة 6، بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، والشارقة 5 نقاط، وجاء الفوز على ملعب صالة شباب الأهلي في الممزر، بعد مباراة قوية، تقدم فيها أصحاب الأرض في الربع الأول 25-24، وفي الثاني 18-15، واتسع الفارق بتقدمه في الربع الثالث 21-13، ولم يؤثر تقدم الشارقة في الربع الأخير 27-22 في النتيجة النهائية.

وحقق النصر في مباراة ثانية الفوز على البطائح بنتيجة 94-84، بعد مباراة سجل فيها النصر فارق 11 نقطة في الربع الأول، بتقدمه 31-20، قبل أن يقلص البطائح الفارق بتقدمه في الربع الثاني 19-17، ثم تعادل الفريقان في الربع الثالث 22-22، وعاد النصر ليتقدم في الربع الأخير 24-23.