ديفيد واتس: 20 ألف مشارك في دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي» منذ 2022

أكد ديفيد واتس رئيس قسم تطوير الأعمال الجديدة في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط، أن دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، حقق تطوراً كبيراً منذ بدايته في عام 2022، بعد أن ارتفع عدد الفرق المشاركة من 30 فريقاً في دوري واحد، إلى أربعة دوريات، تضم 122 فريقاً، مشيراً إلى أن التعاون البنّاء بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أثمر نجاحات مميزة منذ بداية البرنامج.

وكانت أبوظبي استضافت نهائيات دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، بالتعاون بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، إلى جانب الاحتفال بنهاية الموسم الرابع من برنامج تطوير كرة السلة للشباب، إذ قدم نجما السلة السابقان، داني غرين وغاري بايتون، خلال حفل الختام، الجوائز لأبطال هذا الموسم من دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، وهم فرق مدرسة الراحة الدولية، حرم مدينة خليفة (دالاس مافريكس)، والمدرسة البريطانية الدولية (ميلووكي باكس)، والقابضة (غولدن ستيت ووريورز)، والقابضة (بوسطن سيلتيكس).

وقال واتس: «نجحنا في مضاعفة البرنامج كل عام منذ 2022، حيث انتقلنا من 450 مشاركاً في الموسم الأول، إلى 1,830 مشاركاً هذا الموسم. بشكل عام، ومن خلال تعاون الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وصل برنامج تطوير الشباب، بما في ذلك دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، إلى ما يقرب من 20,000 مشارك منذ عام 2022».

وأضاف: «حققنا كذلك توازناً بنسبة 50/50 بين فرق الفتيات والفتيان. كما نظمنا معسكرات «جونيو إن بي إيه سيلكت»، حيث قمنا باختيار لاعبين مباشرة من الدوري، ما ساعد في تسليط الضوء على المواهب المحلية، ومنحهم الفرصة للتأهل والمشاركة في برامج إضافية للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في المستقبل».

وأشار إلى أن البرنامج سجل رقماً قياسياً في عدد المشاركين هذا الموسم، بلغ 1,830 مشاركاً هذا الموسم، وتم ترشيح أحد مدربينا، هنري غونزاليس، لجائزة «جونيو إن بي إيه» للمدرب الملهم الدولي، لافتاً إلى أن أبرز الفوائد الملموسة للبرنامج، ازدياد عدد الأطفال الذين يمارسون الرياضة بشكل ملحوظ، وقد انعكس هذا الاهتمام المتزايد في التحاق المزيد منهم بالأندية والأكاديميات الرياضية، كما كان للبرنامج تأثير كبير في زيادة المشاركة بين الفتيات، ما يعكس تحولاً إيجابياً في هذا الجانب، وقال: «لقد لاحظنا تحسناً واضحاً في مستوى المواهب والالتزام على مدار أربعة مواسم، كما كان تطوير المدربين من أولوياتنا، حيث نرى إمكانات كبيرة تؤثر إيجابياً في مستقبل كرة السلة في الإمارات».