مقابل 7 ملايين دولار.. بيع أول قميص ارتداه براينت مع ليكرز

قالت دار سوثبي للمزادات في نيويورك إن قميص كوبي براينت الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريق لوس انجليس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال فترة ما قبل الموسم وفي أول ظهور له في الموسم العادي تم بيعه مقابل سبعة ملايين دولار أمس الخميس.

وتم التأكد من تطابق القميص من خلال صور له في سبع مباريات من موسمه الأول 1996-1997 بما في ذلك ظهوره الأول في فترة ما قبل الموسم في 16 أكتوبر وظهوره الأول في الموسم العادي في الثالث من نوفمبر في عام 1996، بالإضافة إلى ظهور براينت في اليوم الإعلامي في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبيع القميص مقابل سبعة ملايين دولار، وهو ما جعله رابع أغلى قميص رياضي تم ارتداؤه في مباراة، خلف قميص "الضربة الحاسمة" الذي ارتداه بيب روث (24 مليون دولار)، وقميص مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1998 (10.1 ملايين دولار)، وقميص دييجو مارادونا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم عام 1986 (9.3 ملايين دولار).

وقال براهم واتشر، رئيس قسم المقتنيات الحديثة في دار سوثبي للمزادات في بيان لشبكة (ئي.إس.بي.إن) "إن المباريات الأولى هي لحظات فريدة من نوعها في مسيرة الرياضي".

وتابع "إنها تمثل بداية رحلة استثنائية، وبالنسبة للرياضيين الأسطوريين مثل كوبي براينت فإن هذه الأحداث تحمل أهمية أكبر لأنها تمثل لحظة فريدة من نوعها في الزمن لا يمكن تكرارها أبدا".

وكان البيع رقما قياسيا بالنسبة لمقتنيات براينت، متجاوزا مبلغ 5.85 ملايين دولار الذي دُفع مقابل قميصه الموقع الذي ارتداه في موسم 2007-2008 والذي حصل فيه على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وتوفي براينت، الفائز بدوري السلة الأمريكي خمس مرات، عن عمر يناهز 41 عاما في حادث تحطم مروحية في يناير 2020، والذي أسفر أيضا عن مقتل ابنته جيانا وسبعة آخرين.