«عربي السلة» يخطط لدمج بطولاته بالأجندة الدولية

كشف العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة النقاب عن أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية لكرة السلة العربية، سواء من حيث سعي المجلس الجديد لدى الاتحاد الدولي لدمج البطولات العربية بالأجندة الدولية، أو بتفعيل عمل لجنة التسويق برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، من خلال انضمام أعضاء جدد لديهم خبرة في هذا المجال، ويحملون أفكاراً جديدة ستساعد على حل المعوقات المالية وزيادة الموارد، ما يعطي دفعة قوية للمسابقات.

إضافة إلى مشاركة أكبر من الأندية والمنتخبات الوطنية في البطولات، وأضاف أن الاتحاد العربي سيشكل وفداً لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي الذي يعقد في البحرين يوم 15 مايو المقبل لإقناع الاتحاد الدولي بدمج البطولات العربية في المسابقات الدولية.

وفي تعليقه على الاجتماعات الأخيرة للجمعية العمومية والمناطق الأربع التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي قال شلبي إن فريق العمل بالأمانة العامة بذل مجهوداً كبيراً قبل وأثناء الاجتماعات وبمتابعة يومية من رئيس الاتحاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي لكي تكون جميع الإجراءات مطابقة للوائح والقانون وتحظى بثقة أعضاء الجمعية العمومية، الذين اثنوا على تلك الإجراءات والتحضيرات.

وقال إن مجلس الإدارة الجديد قام بتشكيل 6 لجان بحيث يتم تفعيلها وربطها ببعضها لتسهيل حركة العمل من خلال الوسائط التقنية الخاصة بالاتحاد.

وفي سياق آخر أشاد الأمين العام بالجهود التي يبذلها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي من أجل دفع عجلة العمل والارتقاء بكرة السلة العربية، إضافة إلى اهتمامه بالجانب التسويقي والتحركات التي يقوم بها لزيادة الموارد المالية مما سينعكس إيجاباً على كل المسابقات والدورات في السنوات المقبلة.