شباب الأهلي والشارقة في صدارة دوري السلة

واصل فريقا شباب الأهلي والشارقة تألقهما في كرة السلة بتصدرهما الدورة المجمعة لمسابقة الدوري العام بنهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، جاء ذلك بفوز شباب الأهلي على البطائح بنتيجة 109 ـ 67، فيما فاز الشارقة على النصر بنتيجة 101 ـ 90 في مباراة قوية، تقدم فيها النصر في الربعين الأول والثالث 25 ـ 23 و25 ـ 22، في حين استعاد الشارقة قوته وتفوق في الربعين الثاني والرابع 22 ـ 17 و34 ـ 23، وتجلت خبرة فريق الشارقة في حسم المباراة بالدقائق الأخيرة. وتختتم المرحلة الأولى اليوم بلقاء النصر والبطائح في السادسة مساء، تعقبها مباراة قمة الترتيب بين شباب الأهلي والشارقة، على صالة نادي شباب الأهلي.