«عمومية عربي السلة» تعتمد التشكيل الجديد برئاسة إسماعيل القرقاوي

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2024–2028 برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، بعد فوزه بالتزكية، واستمراره في رئاسة الاتحاد العربي للدورة الرابعة على التوالي.

وكانت الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعها أمس في دبي بحضور فارس المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وممثلين عن 16 اتحاداً عربياً من إجمالي 22 اتحاداً.

وضم التشكيل الجديد للاتحاد العربي للسلة 5 نواب للرئيس، هم المصري عمرو مصيلحي، والسعودي عبدالرحمن مسعد، واللبناني نديم حكيم، والليبي فؤاد مدرج، والبحرينية فجر قاسم حسن عن المقعد النسائي.

في حين ضمت عضوية المجلس كلاً من السوداني حسن يوسف، والكويتي عوبد العنزي، واليمني عبدالستار الهمداني، والجزائري مهدي عبدالحميد أوصيف، والفلسطيني إبراهيم حبش، والمصرية نيرة محمد أنور عن المقعد النسائي، ومثل اتحاد الإمارات في الاجتماع عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ومحمد عبدالله، رئيس المكتب التنفيذي.

كما تضمنت الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، حيث استعرض عبدالله شلبي، أمين عام الاتحاد العربي، التقريرين المالي والإداري وخطط الاتحاد في المرحلة المقبلة، كم استعرض أيمن قاسم، المدير المالي، الميزانية التقديرية للاتحاد، وأعربت الأمانة العامة للاتحاد عن تقديرها للجهود التي بذلها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي خلال الدورة الماضية.

وعبّر إسماعيل القرقاوي عن امتنانه لثقة أعضاء الجمعية العمومية في تزكيته لرئاسة الاتحاد لولاية جديدة، مؤكداً أن دعم أعضاء الجمعية كان دافعاً قوياً للمحافظة على المكاسب والنجاحات التي حققتها كرة السلة العربية خلال الفترة الماضية.

وقال: «هذا ما ساعد منتخباتنا وأنديتنا على الوصول للنهائيات القارية والدولية من خلال البطولات النوعية والبرامج المدروسة التي كنا حريصين على تنفيذها في الدورة الجديدة لقناعتنا بأنها تمثل بوابة العبور إلى العالمية والارتقاء باللعبة إلى الأفضل لكي تستمر مسيرة العطاء والتألق في الميادين القارية والدولية».

وأضاف: «يكفي القول إن الدورة الحالية شهدت قفزة نوعية سواء من حيث مستوى البطولات أو الدراسات المتنوعة ونجاحنا بتنظيم 17 بطولة عربية على كافة المستويات أندية ومنتخبات «رجال وسيدات وناشئين وناشئات و3×3».

وأشار إلى أن من أهم المكاسب التي تحققت كانت مشاركة منتخبات عربية بعد انقطاع طويل مثل الصومال وموريتانيا، وإجراء قرعة البطولات عن بعد لمساعدة الفرق والمنظمين بالتحضير لتلك المسابقات.

واعتبر أن من الجوانب الأخرى المهمة التي ركز عليها الاتحاد العربي زيادة العدد في بطولات الأندية رجال وسيدات، والاهتمام بمسابقات 3×3، والعمل على رفع كفاءة الحكام المشاركين في البطولات من خلال عمل دورات ومحاضرات واجتماعات يومية لمناقشة أحداث المباريات وتلافي الأخطاء وتكريم البارزين منهم.

وذلك بالإضافة إلى إذاعة جميع بطولات الاتحاد العربي على منصات التواصل الاجتماعي «يوتيوب وفيسبوك» الخاصة بالاتحاد، وترجمة الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية والاستمرار والتطوير بمنظومة دورات الاتحاد على المنصات الإلكترونية وعمل مكتبة على اليوتيوب للبطولات والدورات، وأخيراً إطلاق مسابقة اليوم العالمي لكرة السلة تزامناً مع احتفالات الاتحاد الدولي بهذا اليوم.

ووجّه إسماعيل القرقاوي شكره للأمانة العامة للاتحاد العربي بقيادة عبدالله شلبي، الأمين العام، على جهودها ومتابعتها الدائمة من أجل ضمان نجاح البطولات والدورات المختلفة.

رعاية

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية وقّعت قنوات دبي الرياضية اتفاقية رعاية مع الاتحاد العربي لكرة السلة تكون بمقتضاه الراعي الرسمي لبطولات الاتحاد العربي لمدة 3 سنوات. وقع عقد الرعاية اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد، وعبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام».

وشهدت الاجتماعات مجموعة من المقترحات البناءة، كان من بينها ما تقدم به عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات، بتخصيص جوائز مالية للفرق الثلاثة الفائزة في كل البطولات العربية، دعماً وتحفيزاً لزيادة عدد المشاركين.

كما شهدت المقترحات المقدمة مبادرات بناءة لتعزيز النواحي التسويقية في الاتحاد، كما تقدم عمرو مصيلحي بمقترح دعم لجنة التسويق بضم الدكتور مصطفى فوزي، عضو الاتحاد المصري، لما له من خبرات كبيرة في هذا الصدد.

كما تقدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بالتهنئة إلى دولة قطر الشقيقة على تنظيمها بطولة كأس العالم عام 2027، في حين اعتبر محمد سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري، أن نجاح بطولة كأس العالم سيكون بفضل الدعم العربي لها.

وأشاد عبدالرحمن المسعد، ممثل اللجان الأولمبية العربية، بالدعم الكبير الذي يقدمه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي للاتحاد العربي لكرة السلة ودعم مسيرة اللعبة، مؤكداً ضرورة العمل على توسيع قاعدة المشاركة لاستيعاب أكبر عدد من الدول العربية.

وفي ختام الاجتماعات قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي دروعاً تذكارية لكل من فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومجدي أبو فريخة، نائب رئيس الاتحاد العربي سابقاً، وعبدالرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية.