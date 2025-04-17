بيريسيتش: «سلة شباب الأهلي» استحق لقب «غرب آسيا»

أكد الصربي ميودراج بيريسيتش، مدرب فريق شباب الأهلي أن فريقه استحق لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة للرجال، بعد الفوز الغالي على منافسه الاتحاد السعودي بجدة في إياب الدور النهائي، وقال المدرب: «استحققنا الفوز بكل تأكيد، بفضل ما قدمه الفريق سواء في مباراة جدة أو المباراة الأولى في دبي، التي كسبها شباب الأهلي بنتيجة «90 - 88»، وكرر الفوز بفارق 7 نقاط في جدة «90 - 83». ولم يخسر المدرب بيريسيتش مع شباب الأهلي أي مباراة في بطولة «فيبا وصل»، منذ توليه قيادة الفريق في أواخر 2023، محققاً سجلاً مثالياً بـ 6 انتصارات.

ومن جهته، قال نجم الفريق قيس عمر الشبيبي: «العامان الماضيان كانا صعبين جداً علينا، لكننا أجرينا تغييرات، والآن أعتقد أننا وجدنا كل الحل لاعتلاء صدارة غرب آسيا».

جاء فوز شباب الأهلي هذه المرة في ثالث مشاركة له في البطولة الإقليمية، وكانت المشاركتان السابقتان دافعاً للفريق لعدم تفويت الفرصة، ليحسم اللقب خارج أرضه.

النجم قيس الشبيبي قاد شباب الأهلي بـ 21 نقطة و11 متابعة، فيما واصل كل من حميد البريكي وديشوندري واشنطن تألقهما وسجّلا 19 نقطة لكل منهما.

وقدم جمال هايجينز أداء كبيراً وسجل 18 نقطة «بتسع تسديدات ناجحة من أصل 11»، إلى جانب 16 متابعة، 3 تمريرات حاسمة و3 خطفات، ليسجل كفاءة بلغت 34.

أما كريس كروفورد فأضاف 10 نقاط، وأسهم باستعادة السيطرة في الربع الأخير حين بدأ الاتحاد بالعودة، وعندما قلّص الفريق السعودي الفارق من 12 إلى 5 نقاط، سجّل كروفورد نقطتين ثم ثلاثية، وتبعه الشبيبي بتسجيل نقطة جعلت النتيجة 77 - 65 قبل 5 دقائق من النهاية.

وحاول نادي الاتحاد البقاء في أجواء اللقاء، لكن شباب الأهلي واصل إيجاد الحلول، حيث وجّه لطيف ضربة قوية عندما سجل رغم الخطأ ليجعل النتيجة 87 - 79 قبل 57 ثانية من النهاية.

ثم حسم شباب الأهلي المباراة من خلال رميات حرة من هايجينز والشبيبي، مستفيدين من عجز الخصم عن تنفيذ هجمة أخيرة في آخر 24 ثانية.