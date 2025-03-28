سلة الشارقة بطلاً لكأس الاتحاد في الثانية الأخيرة للوقت الإضافي

حقق الشارقة لقب كأس الاتحاد لكرة السلة أول ألقاب الموسم، بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي، أمس، 108 - 106.

وبعد المباراة توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أبطال الشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة.

جاءت البداية قوية من الشارقة الذي تقدم بفارق 9 نقاط في منتصف الربع الأول قبل أن يستعيد شباب الأهلي توازنه، وينجح في تقليص الفارق إلى 4 نقاط بنهاية الربع الأول الذي كسبه الشارقة 23 - 19، وواصل شباب الأهلي أفضليته متقدماً في الربع الثاني 19 - 14 لينهي النصف الأول لصالحه قبل العودة إلى غرفة الملابس بنتيجة 38 - 37.

واستمر تفوق الضيوف في الربع الثالث الذي أنهوه لصالحهم 35 - 24 ليصبح الفارق 12 نقطة «73 - 61» قبل انطلاقة الربع الأخير الذي جاء أكثر إثارة نجح خلاله الشارقة في التقدم أكثر من مرة.

فيما انتفض شباب الأهلي في الثواني الأخيرة وتمكن من تعديل النتيجة قبل 8 ثوانٍ فقط بثلاثية من لاعبه كرستوفر انتهى عليها الوقت الأصلي بنتيجة 92-92، ونال الشارقة أفضلية الربع الأخير «31 - 19».

وتضاعفت الإثارة في الوقت الإضافي الذي استمر فيه التعادل 106-106 حتى قبل الثانية الأخيرة التي وضع فيها لاعب الشارقة شيخ قايي الكرة في السلة ليحسم اللقب لصالح فريقه بأغلى «باسكت» ليفوز الشارقة 108 - 106.