صفقة قياسية.. بيع بوسطن سيلتيكس حامل لقب "NBA" بـ6.1 مليارات دولار

قال نادي بوسطن سيلتيكس حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الخميس، إنه وافق على صفقة بيعه مقابل 6.1 مليارات دولار لمجموعة يرأسها وليام تشيزوم المؤسس الشريك لشركة الاستثمار المباشر سيمفوني تكنولوجي جروب.

ومن شأن عملية البيع، التي لا تزال تنتظر موافقة مجلس محافظي رابطة دوري كرة السلة الأمريكية، أن تحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة شراء لفريق رياضي في أمريكا الشمالية، متجاوزة مبلغ 6.05 مليار دولار التي تم دفعها لشراء فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية في عام 2023.

وقال ويك جروسبيك، مالك الأغلبية في نادي بوسطن سيلتيكس، في بيان صحفي: "بيل شخص رائع ومشجع حقيقي لنادي بوسطن سيلتيكس، ولد ونشأ هنا في منطقة بوسطن. حبه للفريق ومدينة بوسطن، بالإضافة إلى انسجامه مع بقية قيادة سيلتيكس، يجعله الخيار الطبيعي ليكون الحاكم القادم والمالك المسيطر للفريق".

وسيستمر جروسبيك في أداء دوره كرئيس تنفيذي وحاكم لنادي بوسطن سيلتيكس، والإشراف على عمليات الفريق، حتى موسم 2027-2028 في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وإضافة إلى تشيزوم وجروسبيك، تضم مجموعة الملكية أيضا عددا من المسؤولين التنفيذيين في مدينة بوسطن، من أصحاب الأعمال الخيرية، مثل روب هيل المالك الحالي لفريق بوسطن سيلتيكس وبروس ايه. بيل جونيور، من بين آخرين.

وقال تشيزوم: "نشأت في نورث شور ودرست في الكلية في نيو إنجلاند، وكنت من أشد مشجعي بوسطن سيلتيكس طوال حياتي.. أتفهم مدى أهمية سيلتيكس بالنسبة لمدينة بوسطن، فالدور الذي يلعبه الفريق في المجتمع يختلف عن أي مدينة أخرى في البلاد.. أتفهم أيضاً أن هناك مسؤولية تقع على عاتقي كقائد للمؤسسة تجاه شعب بوسطن، وأنا مستعد لهذا التحدي".

وأعلن بوسطن سيلتيكس، الذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة 18 العام الماضي ليكسر حالة التساوي مع لوس انجليس ليكرز كأكثر فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري، في يوليو تموز الماضي عن نيته بيع الفريق.