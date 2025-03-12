«اتحاد السلة» يعيد ترشيح القرقاوي لرئاسة الاتحاد العربي

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة في اجتماعه، أول من أمس، بنادي شباب الأهلي في الممزر إعادة ترشيح رئيسه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي لكرة السلة خلال الدورة الجديدة 2024 ــــ 2028 تقديراً لإنجازاته ودعمه للعبة على أكثر من 4 عقود.

وقال منصور الهاشمي الأمين العام المساعد، إن قرار الترشيح جاء بالإجماع نظراً للدور الكبير الذي يقوم به القرقاوي على صعيد رياضة الإمارات بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة.

ترأس الاجتماع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بحضور عبداللطيف الفردان نائب الرئيس ومحمد عبدالله الزرعوني رئيس المكتب التنفيذي ومنصور الهاشمي أمين السر المساعد وعضوية فريد القيواني وحمدان سعيد وعلي الأميري وميثاء بن ضاوي والمدير الفني الدكتور منير بن حبيب ومدير الاتحاد محمد الحمادي. وقدم القرقاوي الشكر على هذه الثقة الغالية مؤكداً عزمه على مواصلة مشواره بنفس الحماس من أجل الارتقاء باللعبة وبمنظومة كرة السلة العربية.