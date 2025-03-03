رحيل دعدوش يُفجع كرة السلة الإماراتية





فُجعت أسرة كرة السلة العربية والآسيوية قاطبة، والإماراتية على وجه الخصوص، مساء الاثنين، برحيل أحد رموز اللعبة، المغفور له بإذن الله قاسم دعدوش، الحكم والمراقب الدولي وأحد أقدم العاملين في اتحاد الإمارات لكرة السلة، حيث تنقل في مختلف لجان الاتحاد، من الحكام إلى المسابقات وغيرها من لجان البطولات التي تُقام في الدولة، وأبرزها بطولة دبي الدولية التي عاصر تاريخها الطويل الممتد 37 عامًا.

ويمتد تاريخ دعدوش مع كرة السلة الإماراتية لحوالي نصف قرن من الزمان، ابتداءً من وجوده كلاعب محترف في كرة السلة بنادي الوصل في عقد السبعينيات، مرورًا بمجال التحكيم الذي تدرج فيه على المستوى المحلي في الدولة حتى أصبح من أشهر الحكام الدوليين على المستويين العربي والآسيوي، قبل أن يصبح مراقبًا ومحاضرًا دوليًا. وامتدت علاقته بكرة السلة الإماراتية إلى محيط عائلته، من خلال ارتباط نجله "وائل" بمنظومة التحكيم على مستوى الدولة.

ونعى اتحاد الإمارات لكرة السلة، على لسان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية فريد القيواني، الفقيد دعدوش، الذي يُمثل "أيقونة" للعبة على مدار التاريخ الطويل، مؤكدًا أن رحيله خسارة كبيرة لكرة السلة على المستويين المحلي والخارجي.

وسوف تُقام مراسم تشييع الفقيد قاسم دعدوش نهار الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مقابر القصيص بدبي.