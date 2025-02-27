إسماعيل القرقاوي: الإصابات حرمت المنتخب من التأهل إلى «آسيوية السلة»

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن المنتخب الأول للإمارات دفع ضريبة الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين الذين يشكلون ثقلاً في صفوف الفريق، وبالأخص في الدور الأول، قائلاً في أول تعليق على خروج الأبيض من التصفيات الآسيوية: «إن المستوى الذي قدمه الفريق في الدور الثاني وتحديداً في مباراتي البحرين ولبنان كان يؤهله للاستمرار في المنافسة، والصعود للنهائيات القارية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال أغسطس المقبل، ففي مباراة البحرين حققنا فوزاً كبيراً، وفي الجولة الأخيرة بلبنان كنا قريبين من الفوز، لكن فارق الإمكانيات الفنية والبدنية بيننا وبين منتخب الأرز، الذي صعد لنهائيات كأس العالم عدة مرات آخرها في البطولة السابقة، رجح كفة أصحاب الأرض برغم الصورة المشرفة لمنتخبنا ومجاراته للمنافس اللبناني بطل المجموعة طيلة أشواط المباراة».

وتمنى القرقاوي أن تكون التصفيات الآسيوية حافزاً قوياً للاعبين في الاستحقاقات المقبلة، وأن نستفيد من الأخطاء التي حدثت في بعض المباريات، خاصة أمام سوريا في الجولة قبل الأخيرة، والتي لم يقدم فيها المنتخب المستوى المنتظر منه.