«سلة الإمارات» تودّع كأس آسيا في الدقيقة الأخيرة

ودّع منتخب الإمارات كأس آسيا لكرة السلة، بعد خسارته أمام نظيره اللبناني، الذي يحتل المركز 29 عالمياً، والخامس آسيوياً بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة 88 - 91 في المباراة، التي انتهت في الساعة الأولى من فجر أمس بتوقيت الإمارات، ورغم مشاركة أبرز نجوم السلة اللبنانية، في مقدمتهم وائل عرقجي رجل المباراة «29 نقطة»، وأمير سعود «20 نقطة»، وسيرجيو درويش وجاد خليل، إلا أن «أبيض السلة» كان نداً قوياً حتى الدقيقة الأخيرة، التي لعبت فيها خبرة عرقجي وسعود دورها في ترجيح كفة أصحاب الأرض وتفويت الفرصة على المنتخب الإماراتي، الذي كان متقدماً 85 - 84، وفرط في المحافظة على النتيجة مع فارق الخبرة، ولم يستغل خسارة البحرين أمام سوريا 87 - 89، مهدراً فرصة الصعود للملحق الآسيوي، الذي يفتح الطريق أمامه للوجود بين النخبة الآسيوية في النهائيات القارية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس المقبل.