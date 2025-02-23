سلة الإمارات في اختبار صعب أمام لبنان بالتصفيات الآسيوية



يخوض منتخب الإمارات لكرة السلة اختباراً صعباً أمام مستضيفه منتخب لبنان مساء غد الاثنين بمجمع نهاد نوفل في مدينة جونيه الساحلية، حيث سيواجه منتخب «الأرز» بطل المجموعة في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية المزمع إقامتها أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية. تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، ويدخل منتخبنا المباراة وهو في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعد خسارته الأخيرة أمام نظيره السوري في العاصمة القطرية الدوحة، والتي قللت من حظوظه في الصعود لنهائيات آسيا، إذ لا يكفيه الفوز في هذه المهمة الصعبة للصعود للملحق المؤهل لنهائيات البطولة، بل يتطلب الأمر أيضاً خسارة البحرين أمام سوريا في لقائهما المرتقب بعد غد الثلاثاء حتى يتمكن من خوض مباريات الملحق مع ثوالث باقي المجموعات. من جهته، أكد راشد النقبي، مدير عام منتخبنا الوطني، أن المهمة تكاد تكون صعبة أمام فريق كبير له ثقله على المستويين القاري والدولي، موضحاً أن فريقه دفع ثمن سوء الأداء والأخطاء التي حدثت في الجولة السابقة نتيجة للضغط الذي لازم اللاعبين طوال المباراة باعتبارها مصيرية، ولا بد من الفوز لكي نضمن على الأقل الصعود للملحق.

وطالب النقبي لاعبيه بطي صفحة مباراة سوريا والتركيز على لقاء الغد، وكذلك تقديم المستوى المعهود منهم الذي تعودنا عليه في معظم الجولات السابقة.

يذكر أن المنتخب اللبناني يتصدر المجموعة من دون أية خسارة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخبان البحريني والسوري برصيد 7 نقاط، في حين يحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع برصيد 6 نقاط.