إسماعيل القرقاوي في وداع بعثة منتخب السلة

حرص اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة على وداع بعثة منتخبنا الوطني برئاسة عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، والتي غادرت إلى العاصمة القطرية الدوحة من صالة 2 بمطار دبي الدولي، ليستكمل منتخبنا الوطني مشواره في تصفيات كأس آسيا "النافذة الثالثة" بمواجهة المنتخب السوري بالدوحة يوم الجمعة 21 فبراير الجاري.

ضمت بعثة منتخبنا الوطني: الدكتور منير بن الحبيب مديرًا فنيًا، وسالم عتيق مدربًا، وجاسم عبدالرضا مدربًا، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، وعلي الحمادي إداريًا، و14 لاعبًا هم: قيس عمر الشبيبي، وعمر خالد، وأحمد عبداللطيف، وحامد عبداللطيف من نادي شباب الأهلي، وديماركو، ومحمد محمود الهاشمي، ومحمود وسيم من نادي الشارقة، وحسن عبدالله، ومامادو ندياي، وحمد عاشور من نادي النصر، وراشد ناصر، وجاسم محمد، وراشد سالم من نادي البطائح، وعبدالعزيز خليفة من نادي الوصل.