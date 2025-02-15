«عمومية عربي السلة» تجتمع في دبي 17 أبريل



تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة في دبي 17 أبريل المقبل، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة في أعقاب انتهاء الدورة الانتخابية 2022-2024 لمجلس إدارة الاتحاد العربي، تمهيداً لتشكيل مجلس إدارة في الدورة الجديدة 2024-2028.

من جهة أخرى، اعتمد الاتحاد العربي مواعيد ومقار البطولات التي ستقام خلال العام الحالي، حيث تنطلق بطولة الأندية 3x3 في نادي هليوم هليوبوليس بمصر خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو المقبل، وكذلك بطولة تحت 16 سنة للناشئين والناشئات في مصر من 19 إلى 26 من نفس الشهر، إضافة إلى استضافة مصر أيضاً بطولة منتخبات السيدات خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل، في حين تستضيف تونس بطولة منتخبات الرجال من 14 إلى 22 من الشهر ذاته، وتقام بطولة الأندية سيدات في السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل، وستكون بطولة أندية الرجال في نادي النصر بدبي من 7 إلى 18 أكتوبر المقبل.