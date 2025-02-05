منتخب السلة إلى صربيا استعداداً لتصفيات آسيا

يتوجه منتخب الإمارات لكرة السلة إلى صربيا، الجمعة المقبل، لإقامة معسكره الخارجي لمدة 10 أيام، يلعب خلالها ثلاث مباريات تجريبية في إطار استعداداته لتصفيات غرب آسيا، والتي تتضمن مباراتين حاسمتين مع منتخبي سوريا ولبنان يتحدد على ضوئها مصير صعوده لنهائيات آسيا، التي تستضيفها السعودية خلال العام الحالي، وذكر الدكتور منير بن حبيب، المدير الفني للمنتخب أن معسكر صربيا يأتي امتداداً لدولية دبي، التي خرج منها «الأبيض» بفوائد عديدة سواء من ناحية الاحتكاك بفرق ومنتخبات عربية وآسيوية عريقة أو في التعود على ضغط المباريات الصعبة، مشيراً إلى أن مستوى الأداء كان يسير بشكل تصاعدي من جولة إلى أخرى، معرباً عن تفاؤله بنجاح مهمة الفريق في التصفيات الآسيوية على ضوء المستوى، الذي قدمه المنتخب والروح العالية، والرغبة بالفور لدى اللاعبين.

على جانب آخر، حرص اتحاد كرة السلة خلال مراسم ختام بطولة دبي الدولية الرابعة والثلاثين على تقديم درع تذكارية إلى أسرة المرحوم لطيف ناصري مالك «مجموعة صدف» تقديراً وعرفاناً بمواقفه ودعمه للبطولة منذ 15 عاماً، وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بتقديم الدرع إلى الدكتور محمد نزريان، المدير التنفيذي للمجموعة، وأسرة الفقيد.