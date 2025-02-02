لقب تاريخي لبيروت اللبناني في "دولية دبي للسلة"

حقق بيروت اللبناني لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، في نسختها الـ 34، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس بنتيجة 80-72، عقب مواجهة قوية.

تقدم بيروت في الربعين الأول والثاني 27-19 و25-16، لينهي النصف الأول من المباراة بفارق 17 نقطة (52-35). وفي النصف الثاني، قلب منتخب تونس النتيجة لصالحه، حيث كسب الربعين الثالث والرابع 18-10 و19-18، لكن ذلك لم يكن كافيًا للعودة إلى المباراة أو تعديل النتيجة.

وبعد المباراة، توّج اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وهاكوب خاجيريان، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من الضيوف، الفائزين بالجوائز الفردية، كما تم تكريم حكام البطولة.

كما تم تتويج منتخب الإمارات بالميداليات البرونزية بإحرازه المركز الثالث، فيما حصل منتخب تونس على الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفًا، واختتمت مراسم التتويج بمنح فريق بيروت اللبناني الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين وجمهور الجالية اللبنانية الذي ساند الفريق بشكل مؤثر.