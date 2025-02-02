إسماعيل القرقاوي يجمع «السلة العربية والآسيوية» في الخوانيج



تحول الاحتفال الذي أقامه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، في مزرعته بالخوانيج، قبل ساعات قليلة من ختام بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 34، إلى تجمع يضم أسرة اللعبة في الوطن العربي والقارة الآسيوية، حيث لبى الدعوة عدد كبير من الشخصيات يتقدمهم المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة السيد هاكوب خاجيريان، ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية والأمين العام للاتحاد العربي للعبة، وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ومحمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وجرى خلال الاحتفال تكريم الجهات الرياضية ذات الصلة في الدولة والمؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة في تنظيم البطولة والمؤسسات الراعية والفريق المشاركة على رأسها نادي النصر مستضيف النسخة الـ 34 والمنسق العام عوض سامي، وقامت الاتحادات والفرق المشاركة بدورها بتكريم القرقاوي تقديراً لمسيرته الطويلة في السير بالبطولة قدماً حتى وصلت لهذا التاريخ الطويل عبر مختلف الدورات التي عاصر فيها اللعبة في اتحاد كرة السلة، ولبى الحضور دعوة الغداء التي أقامها القرقاوي وسط كرم وحفاوة أسرته.

وعبر ضيوف البطولة ورؤساء الاتحادات العربية والمسؤولون في دول الخليج والدول الآسيوية الأخرى، عن تقديرهم الكبير إلى أسرة كرة السلة الإماراتية بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي لما تميزت به من تعاون ممتد في سبيل تطور اللعبة في المحيط الإقليمي والقاري.

من ناحية أخرى لبى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، دعوة اتحاد السلة الإماراتي لحضور الأدوار النهائية لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 34، معبراً عن سعادته بحضور هذه التظاهرة الرياضية الأهم والأبرز في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: أهمية البطولة تكمن بمشاركة هذه النخبة من الأندية والمنتخبات العربية والآسيوية العريقة في مجال كرة السلة، والتي تحرص على استثمار كل الفرص للتحضير للاستحقاقات القارية والدولية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي من أجل تنظيم بطولة ترضي كل الطموحات والحرص على إقامتها سنوياً بدون توقف على مدى 34 عاماً وبسؤاله عن غياب الأندية والمنتخبات البحرينية عن هذا الحدث أجاب بأنه يأمل تواجد كرة السلة البحرينية في البطولات القادمة.