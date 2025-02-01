منتخب تونس يواجه بيروت في نهائي بطولة دبي الدولية للسلة

تأهل منتخب تونس وفريق بيروت اللبناني إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34، حيث يلتقي الفريقان مساء الأحد في تمام السابعة بصالة راشد بن حمدان لتحديد هوية البطل، وذلك بعد مواجهتين مثيرتين في نصف النهائي.

وسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تجمع منتخب الإمارات بفريق سترونج جروب الفلبيني عند الساعة الخامسة مساءً.

وجاء تأهل بيروت اللبناني بعد فوزه الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 94-71، في لقاء لعبت فيه الخبرة دورًا حاسمًا في تفوق الفريق اللبناني، الذي فرض سيطرته على الأرباع الثلاثة الأخيرة، بعدما انتهى الربع الأول لصالح "الأبيض" 19-18. وجاءت نتائج الأرباع الثلاثة المتبقية على النحو التالي: 23-17، 33-16، 20-19. وبرز في اللقاء كل من قيس عمر لاعب الإمارات وعلي حيدر لاعب بيروت، حيث سجل كل منهما 21 نقطة.

وفي المباراة الثانية، تمكن المنتخب التونسي من تجاوز أحد أبرز المرشحين للقب، فريق سترونج جروب الفلبيني، بعد مباراة قوية انتهت بنتيجة 68-63. وحُسم اللقاء في الثواني الأخيرة عندما نجح رضوان بن سليمان في تأمين الفوز لمنتخب تونس برميتين حرتين، في وقت كان فيه الفريق الفلبيني يسعى لمعادلة النتيجة.