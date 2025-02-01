سلة الإمارات إلى نصف نهائي «دولية دبي»

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ34، التي تقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعد فوزه على أحد المرشحين للقب ومتصدر المجموعة الثانية أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 87 - 84، بعد مباراة مثيرة ظلت فيها النتيجة معلقة حتى الثانية الأخيرة، تقدم منتخبنا في الربع الأول 23 - 21 ووسع الفارق إلى 5 نقاط بتقدمه في الربع الثاني 24 - 21.

وواصل المنتخب تفوقه في الربع الثالث بعد الاستراحة 26 - 24، ولم يؤثر تقدم أهلي طرابلس في الربع الأخير 18 - 14 على النتيجة النهائية ليفوز «الأبيض» بفارق 3 نقاط. ووصف اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، الفوز بالتاريخي لكون المنتخب فاجأ المرشح للقب وصاحب العلامة الكاملة في الانتصارات في الدور الأول.