بيروت يضرب موعدًا مع منتخب الإمارات في "دولية دبي للسلة"

ضرب بيروت اللبناني موعدًا مع منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34 التي تقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعد فوزه على مواطنه الحكمة في ديربي مثير في ختام مباريات الدور ربع النهائي بنتيجة 87-74. وكان منتخب الإمارات قد حقق الفوز أولًا على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 87-84.

وتجمع المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي منتخب تونس وسترونج الفلبيني اللذان تأهلا في اليوم الأول للدور ربع النهائي. وتُقام مبارتا نصف النهائي مساء السبت، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية مساء الأحد.