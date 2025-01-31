منتخب السلة يواجه المرشح للقب «دولية دبي»

تتواصل اليوم مباريات دور الثمانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 34 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بلقاء منتخب الإمارات وأهلي طرابلس الليبي في السابعة مساء بتوقيت الإمارات يليها الديربي اللبناني الذي يجمع بيروت والحكمة.

وتبدو مهمة الأبيض الإماراتي صعبة أمام فريق مرشح بقوة لإحراز اللقب مع سترونج الفلبيني وصيف النسخة الماضية، اللافت للنظر أن المنتخب ظهر في مباراته الأخيرة أمام النصر والتي خسرها بفارق 12 نقطة بصورة مغايرة تماماً لما قدمه من أداء مميز في المجموعة الأولى أمام سترونج وبيروت واتحاد عمان الأردني، ورغم هذا الإخفاق غير المنتظر إلا أن فارق المواجهات بينه وبين اتحاد عمان والنصر ساعده على بلوغ الدور ربع النهائي واحتلال المركز الرابع، ويدرك الجهاز الفني الذي يقوده الدكتور منير بن حبيب أن المهمة صعبة وأن فريقه مطالب بالعودة إلى مستواه السابق.