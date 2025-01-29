4 مواجهات في ختام «تمهيدي» دولية دبي للسلة اليوم

حجز منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 99 - 85، في اليوم الخامس لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 34، وكان لعامل الخبرة الأثر الأكبر في ترجيح كفة التونسيين، فقد أنهى الشارقة الربع الأول لمصلحته 30 - 21 وسيطر منتخب تونس على بقية الأرباع بالنتائج 31 - 22 و27 - 18 و20 - 15، وكان أفضل مسجل كابتن الشارقة المحترف ديكون جونز بـ 29 نقطة.

ويختتم اليوم الدور التمهيدي لبطولة دبي الدولية الرابعة والثلاثين المقامة حالياً بالصالة الزرقاء في نادي النصر، وتتضمن الجولة الأخيرة 4 مباريات، الأولى بين منتخب الإمارات والنصر في الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، يليها في الخامسة مساءً مباراة منتخب تونس وزامبوانغا الفلبيني، ثم الحكمة اللبناني وأهلي طرابلس الليبي في أقوى مباريات هذه الجولة عند السابعة مساء، على أن تختتم الأمسية بلقاء يجمع سترونج الفلبيني أحد أقوى المرشحين لإحراز اللقب واتحاد عمان الأردني، الذي تبدو حظوظه ضعيفة جداً بالاستمرار في البطولة، وقد أثبتت الجولات السابقة علو كعب سترونج وأهلي طرابلس بتصدرهما المجموعتين دون أي منافسة تذكر، علماً أن بيروت اللبناني كاد يقلب الطاولة على الفريق الفلبيني في قمة الجولة السابقة، عندما قلص فارق الـ 20 نقطة إلى 7 فقط في الربع الأخير الذي انتهى لمصلحته بفارق 10 نقاط.

في المجموعة الثانية فرض أهلي طرابلس نجوميته وكان الوحيد الذي تخطى حاجز المئة مرتين متتاليتين، وكما يقول مدربه اللبناني فؤاد أبو شقرا: «إن قوة الفريق تكمن في اللاعبين الليبيين على قدر المساواة مع المحترفين الأجانب»، رافعاً شعار التحدي بالسلاح المحلي، مؤكداً أن الفريق ماض في طريق الانتصارات حتى النهاية.