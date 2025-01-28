سترونج الفلبيني يحسم الصدارة في "دولية دبي للسلة"

حسم سترونج جروب الفلبيني صدارة المجموعة الأولى في بطولة دبي الدولية بنسختها الـ34، التي تقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، دون التأثر بنتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام اتحاد عمان الأردني، وذلك بعد فوزه في ختام مباريات اليوم الرابع للبطولة على بيروت اللبناني بنتيجة 85-78.

حقق الفريق الفلبيني تفوقاً واضحاً في أول ثلاث فترات بالنتائج 15-13، 34-21، و20-18. ولم يؤثر تقدم بيروت في الفترة الرابعة بنتيجة 26-16 على النتيجة النهائية، حيث استفاد سترونج من تقدمه السابق وتسجيله فارقاً جيداً من النقاط مكنه من حسم المباراة بفارق 7 نقاط.