3 اختبارات صعبة لـ «سلة الإمارات» في «دولية دبي» اليوم

مواجهات مصيرية تنتظر فرقنا الثلاثة، اليوم، في اليوم الخامس لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، حين تبدأ المباريات بلقاء الشارقة مع منتخب تونس في الثالثة ظهراً، وفي الخامسة سيكون النصر صاحب الضيافة على موعد أمام اتحاد عمان الأردني، فيما يدخل منتخبنا في السابعة مساء في اختبار صعب أمام متصدر المجموعة الأولى فريق بيروت اللبناني، وتختتم جولة اليوم الخامس في التاسعة مساء بلقاء الحكمة اللبناني وزامبانغا الفلبيني.

في المباراة الأولى يتطلع الشارقة والمنتخب التونسي المتشاركين في وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، لتحقيق فوزهما الثاني الذي يضمن صدارة مؤقتة لفرق المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن أهلي طرابلس المتصدر الحالي برصيد 4 نقاط، وسيكون في الراحة لهذه الجولة.

في المباراة الثانية، يسعى كل من النصر واتحاد عمان الأردني لتحقيق انتصارهما الأول، وإحياء آمالهما في المنافسة على بطاقات المجموعة الأولى المؤهلة للدور ربع النهائي، خصوصاً أن الفريقين المتشاركين في رصيد النقطتين، تعرضا للخسارة في الجولتين الماضيتين، النصر خسر أمام بيروت اللبناني «81-99» و«سترونغ جروب» الفلبيني «87-99»، فيما خسر اتحاد عمان أمام بيروت «80-87»، وأمام منتخب الإمارات «96-97».

كما تنتظر منتخبنا الوطني صاحب الـ 3 نقاط من فوز وخسارة، مواجهة صعبة أمام متصدر مجموعته الأولى بيروت اللبناني صاحب الـ 4 نقاط، ويعول المنتخب على روح الانسجام بين لاعبيه، والتي قادته برغم خسارة المباراة الافتتاحية أمام «سترونغ غروب» الفلبيني «91-99»، إلى التعويض أمام اتحاد عمان، وتبدو المهمة صعبة أمام منافس يضم أسماء قوية على صعيد المحترفين الأجانب.

ويحاول الحكمة اللبناني استعادة الثقة أمام زامبانغا الفلبيني في لقاء المجموعة الثانية، فيما يبحث الوافد الجديد فريق زامبانغا عن انتصاره الأو.