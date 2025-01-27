ثلاثية الثواني الأخيرة تمنح «الأبيض» الفوز في «دولية دبي للسلة»

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزاً غالياً على اتحاد عمّان الأردني «96-97»، قلب به تأخره قبل 4 ثوانٍ فقط من نهاية المباراة في ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34 لحساب المجموعة الأولى في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر ضمن اليوم الثالث للبطولة، وجاء الفوز بفضل رمية ثلاثية من صانع الألعاب دي ماركو ديكسون.

ورفع دي ماركو رصيده إلى 24 نقطة بهذه الرمية الغالية التي سددها في وقت كانت فيه النتيجة تسير لمصلحة الفريق الأردني بفارق نقطتين، وظهر المنتخب بشكل مميز في البداية ونال الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني «25-30، و16-22»، إلا أن بداية الشوط الثاني سجلت صحوة للاعبي الفريق العماني قادتهم للتقدم في الربع الثالث «20-32» والتقدم بفارق نقطتين، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي سجلت في دقائقها الأول أفضلية واضحة للأردنيين، قبل أن يتمكن المنتخب مجدداً من تقليص الفارق وحسم الفترة الرابعة لصالحه «22-25».

وتتواصل البطولة في يومها الرابع، اليوم الاثنين، بإقامة مباراتين، الأولى بين الشارقة وأهلي طرابلس الليبي في السابعة مساء، والثانية بين سترونج الفلبيني وبيروت اللبناني في التاسعة مساء.

وأثنى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، على النتيجة التي حققها منتخبنا الوطني والمستوى الذي قدمه في المباراة، وقال في تعليقه بعد الفوز إن المنتخب قدم مستوى جيداً، امتداداً لظهوره القوي في أول مباراة، ولكن استفاد من بعض الأخطاء السابقة وتوج مستواه هذه المرة بتحقيق فوز غالٍ.

وأشار إلى أن المنتخب أثبت علو كعبه وتطوره من مباراة إلى أخرى، وأن الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى تحدث لكل فريق، والعبرة دائماً بمدى الاستفادة منها وتصحيحها، وقال إن الروح التي ظهر بها في الدقائق الأخيرة كانت وراء قلب النتيجة وتحقيق فوز ثمين.