3 مواجهات في ثالث أيام «دولية دبي للسلة»

يعود منتخبنا الوطني لكرة السلة لمواصلة مشواره في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ34 بعد أن أراحته البرمجة 24 ساعة، إذ يخوض مباراته الثانية في انطلاقة اليوم الثالث للبطولة في الخامسة من مساء اليوم ، على أن تقام المباراة الثانية في السابعة مساء بين أهلي طرابلس الليبي وزامبانجا الفلبيني، وتليها في التاسعة مساء مباراة منتخب تونس والحكمة اللبناني.

ويسعى منتخبنا الوطني لتحقيق فوزه الأول، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام وصيف النسخة الماضية سترونج الفلبيني ويعمل المدير الفني الدكتور منير بن حبيب على معالجة بعض الأخطاء الفردية في المباراة السابقة.

وأكد بن حبيب، في تعليقه بعد المباراة السابقة، أن أهداف المنتخب تختلف عن بقية الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن المنتخب تنتظره جولة ثالثة وأخيرة في تصفيات كأس آسيا، يتم الترتيب والتحضير لها جيداً، مع سوريا ولبنان في مباراتين مهمتين 21 و24 فبراير المقبل، وبالتالي يكون التركيز على تجهيز اللاعبين بشكل أكبر في دولية دبي.

وقال عن المباراة: «التجربة جاءت إيجابية، ونحتاج إلى هذه المباريات الجماهيرية والقوية، وبالتالي فإن البطولة بمثابة أقوى وأفضل إعداد لباقي مشوار تصفيات كأس آسيا».

من جهته أكد راشد النقبي مدير المنتخب الوطني، أن الخسارة في المباراة الأولى أمام سترونج الفلبيني لا تعبر عن الندية الكبيرة التي أظهرها المنتخب أمام منافس يضم لاعبين كباراً أصحاب خبرات في الدوري الأمريكي، وقال إن مجريات المباراة برهنت على المستوى المميز الذي قدمه المنتخب.

وقال النقبي إن المنتخب قادر على مواصلة تميزه في البطولة التي تضم فرقاً كبيرة، مشيراً للمباراة الثانية للمنتخب التي تقام اليوم أمام اتحاد عمّان الأردني حيث وعد بتحقيق الفوز.