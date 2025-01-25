فوز أهلي طرابلس وبيروت في انطلاقة اليوم الثاني لدولية دبي للسلة

حقق أهلي طرابلس فوزًا مريحًا على المنتخب التونسي بنتيجة 83-70 في انطلاقة الجولة الثانية لبطولة دبي الدولية الرابعة والثلاثين لكرة السلة، المقامة حاليًا في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر. جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 26-24، 18-18، 25-9، و14-9. وسجل كابتن طرابلس، محمد سعدي، أعلى سكور بـ21 نقطة.

وفي المباراة الثانية، قلب بيروت اللبناني الطاولة على اتحاد عمان الأردني في الدقيقة الأخيرة، محققًا الفوز بنتيجة 87-80. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 22-11، 15-20، 21-31، و29-18. وسجل لاعب الأردن، أمين حواس، أعلى سكور بـ21 نقطة.