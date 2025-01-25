4 مباريات في «دولية دبي للسلة» اليوم

يشهد اليوم الثاني لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بضيافة نادي النصر في صالة راشد بن حمدان، 4 مباريات.

فعند الساعة الثالثة بعد الظهر يلتقي منتخب تونس وأهلي طرابلس الليبي، تليها في الخامسة مساء مباراة بيروت اللبناني واتحاد عمان الأردني، ثم في السابعة مساء الشارقة وزامبانجا الفلبيني، فيما يختتم النصر مواجهات اليوم الثاني مع سترونج الفلبيني.

وخسر منتخبنا الوطني بصعوبة في الربع الأخير مباراته الأولى أمام سترونج الفلبيني بعد مباراة قوية ومثيرة ومتكافئة في معظم فتراتها، وانتهت النتيجة 99 ـ 91، كما خسر النصر مباراته الأولى في البطولة أمام بيروت اللبناني بنتيجة 81 ـ 99.

وشهد انطلاقة البطولة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وجمهور معتبر غلب عليه الجاليتان اللبنانية والفلبينية.