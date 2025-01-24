«دولية دبي للسلة» تنطلق اليوم بـ «نكهة إماراتية»

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر فعاليات النسخة 34 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ويحمل اليوم الأول للبطولة نكهة إماراتية في المباريات الثلاث ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، حيث تخوض فرقنا الثلاثة، المنتخب الوطني، النصر والشارقة مبارياتها ضمن الجولة الأولى، ويبدأ منتخبنا المباراة الأولى أمام فريق سترونج جروب الفلبيني صاحب الجماهيرية الكبيرة في السابعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، تسبقها مباراة النصر مع بيروت اللبناني في الخامسة مساءً ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضاً، وفي التاسعة يختتم الشارقة مع الحكمة اللبناني مباريات اليوم الأولى لحساب المجموعة الثانية.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني والنصر بالمجموعة الأولى مع سترونج جروب الفلبيني، وبيروت اللبناني، واتحاد عمان الأردني، وفي المجموعة الثانية وقع الشارقة مع منتخب تونس، والحكمة اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، و زامبوانجا الفلبيني.