10 فرق في «دولية دبي للسلة» والانطلاقة الجمعة

إسماعيل القرقاوي: فخور بمشوار أكثر من نصف قرن



أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تفاصيل وترتيبات النسخة 34 التي تنطلق الجمعة المقبلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل بمشاركة 10 فرق، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي نهار أمس برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وحضور أحمد جناحي من مجلس دبي الرياضي ومحمد عبدالله الزرعوني رئيس المكتب التنفيذي في اتحاد السلة وممثلي رعاة البطولة.

رافق المؤتمر فعالية التكريم الخاص لاتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بمنحه وسام الإبداع الرياضي العربي، تقديراً لما قدمه لكرة السلة على مستوى الدولة والوطن العربي، حيث تسلم وسام التكريم من الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب الذي سلمه الوسام بحضور نرمين سليم الأمين العام للاتحاد.

وكشف فريد القيواني عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة دبي الدولية تفاصيل البطولة وأسماء الفرق المشاركة وهي 8 أندية إضافة إلى منتخبنا الوطني ومنتخب تونس، تم تقسيمها إلى مجموعتين عبر القرعة الموجهة منعاً لوجود فريقين من بلد واحد في نفس المجموعة حيث تم وضع سترونج جروب الفلبيني على قمة المجموعة الأولى ومعه بيروت اللبناني، اتحاد عمّان الأردني، نادي النصر الإماراتي ومنتخبنا الوطني، وضمت المجموعة الثانية زامبوانجا الفلبيني ومعه الحكمة اللبناني، أهلي طرابلس الليبي، الشارقة الإماراتي ومنتخب تونس، كما تم تخصيص 10 جوائز لأفضل العناصر المميزة من لاعبين وفرق في البطولة.

فخر

من ناحية أخرى، عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في تصريحات لـ«البيان» عن فخره بتواجده ضمن أسرة كرة السلة على مدار 55 عاماً سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، وقال إن فخره يزداد بمنحه وسام الإبداع الرياضي العربي الذي يهديه إلى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن حبه لكرة السلة جعله يتغلب على كثير من الصعوبات في الارتباط باللعبة أكثر من نصف قرن، وقال إنه سعيد بهذا المشوار رغم أنه جاء على حساب أسرته في كثير من الأحيان، ولكن تفهم الأسرة لطبيعة العمل العام خفف عليه كثيراً، كما وجه الشكر لاتحاد المبدعين العرب: «جميعنا في خدمة الرياضة العربية، وهذا الوسام مصدر سعادة كبيرة لي بعد العطاء خلال السنوات الماضية في خدمة اللعبة».

وتحدث القرقاوي عن النسخة 34 لبطولة دبي الدولية قائلاً: تمت دعوة عدد من القيادات الرياضية العربية من رؤساء اتحادات ومسؤولين لمتابعة المنافسات.

وقال القرقاوي: تحظى البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وعلى مدار تاريخها الطويل نجحت دولية دبي في جذب العديد من الفرق والمنتخبات حول العالم للتواجد والمشاركة بها، وهو ما جعل هذه البطولة تقدم الكثير من الخدمات لنشر اللعبة، والارتقاء بكل منظومة كرة السلة من حكام ومدربين ولاعبين وإداريين.

وأكد أن البطولة ستظل منبر اللعبة في المنطقة لما قدمته على مدار تاريخها الطويل، وستظل صاحبة الجماهيرية الكبيرة، والمستوى الفني الرائع.