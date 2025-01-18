الشارقة وشباب الأهلي والنصر إلى نصف نهائي السلة

حجزت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر مقعدها في الدور نصف النهائي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة بعد إنهائها الدور التمهيدي في المراكز الثلاثة الأولى، حيث ضمن الشارقة الانفراد بالصدارة عقب فوزه على ضيفه النصر بنتيجة 99 - 77.

كما شهدت الجولة، حصول شباب الأهلي على وصافة الترتيب بفوزه الصعب على مضيفه البطائح بنتيجة 92 - 88 بعد مباراة امتدت لشوط إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 79 - 79، كما فاز الوصل على الجزيرة بنتيجة 76 - 68.

مواجهات مباشرة

ولعب فارق النقاط في المواجهات المباشرة، فيصلاً في منح الشارقة صدارة الترتيب العام رغم مشاركته مع شباب الأهلي الرصيد نفسه النقاط 26 نقطة، حققاها بالفوز في 12 مباراة مقابل خسارتين لكل منهما.

وذلك بفوز الشارقة في ذهاب الدور التمهيدي على شباب الأهلي بفارق 17 نقطة وبنتيجة 97 - 80 ورد شباب الأهلي في موقعة الإياب بالفوز 105 - 101، وأدت خسارة النصر إلى تراجعه للمركز الثالث برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن البطائح صاحب المركز الرابع.

وحصل الشارقة على نقطة اعتبارية يحملها معها إلى المرحلة الثانية «الدور نصف النهائي» التي ستقام بنظام الدورات المجمعة بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال التعادل بالفوز.

ترقب

وينتظر البطائح صاحب المركز الرابع في ختام التمهيدي، خوض مواجهات دور ربع النهائي الذي يجمعه من الفريق المتصدر من المرحلة الثانية التي تقام بالنظام ذاته «الدورات المجمعة» وتجمع الفرق التي أنهت التمهيدي بالمراكز من الخامس وحتى الثامن، وهي الوصل، الوحدة، الظفرة، والجزيرة.