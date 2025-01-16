اتحاد السلة يختار لجان «دولية دبي»

الإعلان عن الفرق المشاركة في النسخة 34 الاثنين المقبل

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، تشكيل اللجان الخاصة ببطولة دبي الدولية في نسختها الـ 34 التي تقام بين 24 يناير الحالي و2 فبراير المقبل في ضيافة نادي النصر بدبي، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد السلة بدبي بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد.

ورحب القرقاوي في بداية الاجتماع بالمشاركين، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي من أهم أسباب نجاح هذه البطولة التاريخية.

وقال تفصيلاً: «يعتبر مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي المؤثر والمهم في مسيرة البطولة على مدار تاريخها الطويل وأن النسخة 34 تحظى باهتمام خاص لدينا جميعاً، وتؤكد هذه البطولة أنها أصبحت متفردة في كل شيء، وبالتالي علينا جميعاً أن نعطيها الاهتمام الكبير لتستمر وتخرج في حلتها التي تعودنا عليها منذ نشأتها».

وتابع القرقاوي: «نشكر جميع الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في إنجاح النسخة الجديدة التي ستقام على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وندعو جميع اللجان إلى تقديم أفضل ما لديها، خصوصاً وأنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من الشخصيات الرياضية الكبيرة من الوطن العربي».

وتم الإعلان عن تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة كالتالي: اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيساً للجنة العليا المنظمة، عبد اللطيف الفردان نائباً لرئيس اللجنة، محمد عبدالله الحاج رئيس اللجنة المالية، سالم المطوع مدير البطولة، علي الأميري مدير العمليات، منصور الهاشمي نائب مدير البطولة، فريد القيواني رئيس اللجنة الإعلامية، حمدان سعيد الزعابي رئيس اللجنة الفنية، ميثاء بن ضاوي رئيس لجنة الإحصاء، محمد الحمادي مقرر البطولة، عبدالله جاسم رئيس لجنة العلاقات العامة، إضافة إلى ممثلين من قنوات دبي الرياضية، مجلس دبي الرياضي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وضابط التأمين، ودبي الصحية، والإسعاف والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وممثل نادي النصر وممثل شركة سما.

وقام الدكتور منير بن الحبيب بشرح التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة، ونظامها، وتم فتح المجال أمام ممثلي كل الهيئات المشاركة بالتحدث وعرض كل المتطلبات وما تم التوصل إليه من عمل لتخرج النسخة المقبلة في أبهى صورها، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي خاص بالبطولة الاثنين المقبل للإعلان عن الفرق المشاركة واللمسات النهائية للبطولة.