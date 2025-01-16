«السلة الأمريكية» تتكبد المليارات في حريق «لوس أنجليس»

تتسبب حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس بخسائر اقتصادية هائلة مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى 278 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وفقاً لتقديرات مؤسسة «أكيوويذر».

وألقت تلك الحرائق المأساوية التي اجتاحت أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا بشكل كبير بظلالها على الرياضة الأمريكية، وتحديداً في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين «NBA»، حيث قدرت خسائره بالمليارات، لا سيما وأنه من أبرز الواجهات العملاقة في الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد أن أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» بيع حقوق مباريات الدوري إلى «والت ديزني»، و«أن بي سي يونيفرسال» و«أمازون» لـ11 موسماً بدءاً من 2025 - 2026 حتى 2035 - 2036 مقابل صفقة تُقدّر بنحو 76 مليار دولار.

تأثر

عقب اندلاع الحرائق وعدم السيطرة عليها، اضطرت الفرق الرياضية المحترفة في المدينة المنكوبة، بما في ذلك فريقا لوس أنجليس ليكرز في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين «NBA»، ولوس أنجليس كينغز في دوري الهوكي، إلى تأجيل ونقل عدد من المباريات، كما تأثر من جراء الحرائق عدد كبير من الرياضيين ضمن سكان لوس أنجليس، وكان نجوم كرة السلة على رأس هؤلاء النجوم البارزين الذين تأثرت منازلهم وأجبروا على إخلائها بسبب الحرائق، كما نقلت مباراة لوس أنجليس رامس أمام مينيسوتا فايكينجز في البلاي أوفا بالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، لتقام في أريزونا، وتم تأجيل مباراة لوس أنجليس كينجز أمام ضيفه كالجاري فليمز في دوري الهوكي الوطني.

من بين أبرز نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة، الذين تعرضوا للكثير من الأضرار، جي جي ريدك، مدرب فريق لوس أنجليس كليبرز، الذي أعلن عن خروجه هو وعائلته من منازلهم في «باليساديس» بسبب الحرائق التي تلتهم المدينة.

وقال جي جي ريدك: أريد أن أرسل الدعوات إلى الكل في باليساديس، معرباً عن صدمته وتأثره الشديد لدمار منزله في «باليساديس»، وكانت زوجة ريدك وابناه بعيدين عن المنزل عندما احترق قبل 10 أيام، موضحاً أنه شعر بالصدمة عندما عاين آثار الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.

وتماسك ريدك بعد حضوره تدريبات فريقه بعد 3 أيام من احتراق منزله، وقال: لم أكن مهيأ نفسياً لما رأيته، فكان دماراً هائلاً، مررت بمعظم أنحاء التجمع السكني وأتت النيران على جميع المنازل، ولا أعتقد أن أي إنسان يطيق مشاهدة هذا الأمر. وواصل ريدك: كل ما نملكه من أشياء ذات قيمة مادية ومعنوية بالنسبة لنا كزوجين منذ 20 عاماً وعشرة أعوام من تربية الأبناء كان في هذا المنزل، وهناك أشياء معينة لا يمكن تعويضها.

ضرر

على جانب آخر، اضطر ليكنز كواي ليونارد لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز، من أجل إنقاذ عائلته إلى إخلاء منزلهم في باسيفيك باليساديس، الذي يقدر بـ17 مليون دولار أمريكي، تاركاً الحريق يلتهمه غير مبالٍ بما يحدث، قائلاً: عائلتي أهم من كل المنازل الباهظة الثمن، في حين، غادر المدرب ستيف كير، مدرب فريق غولدن ستايت واريورز، على وجه السرعة محل إقامته، في مدينة سان فرانسيسكو، بعد أن تضرر هو الآخر بسبب حريق لوس أنجليس، حيث تعرض منزل عائلته في المدينة الذي تقيم فيه والدته، للحريق، ما أدى إلى ذهابه لإجلاء والدته من المنزل، وهو المنزل الذي عاش فيه طفولته في منطقة باسيفيك باليساديس، والذي لم يزل مسكناً لوالدته آن البالغة من العمر 90 عاماً.

وقال كير: أرغب في أن أرسل تعازي إلى كل من يعيش في لوس أنجليس ويعاني من الحرائق، أمي تعيش في باسيفيك «باليساديس» واضطرت إلى ترك منزلها، كما غادر كوهي ليونارد، لاعب لوس أنجليس كليبرز، صفوف فريقه ليكون قريباً من عائلته التي تمتلك منزلاً في منطقة باسيفيك باليساديس، وغاب ليونارد عن مباراة كليبرز ضد دنفر ناجتس، واضطرت زوجته وطفلاهما إلى إخلاء المنزل، الذي نجا من الحريق.

وبسبب الحرائق، أيضاً، قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل مباراتين كان من المقرر إقامتهما في لوس أنجليس مساء السبت الماضي، وذكرت الرابطة أن مباراة لوس أنجليس ليكرز أمام ضيفه سان أنطونيو سبيرز، ومباراة لوس أنجليس كليبرز أمام ضيفه شارلوت هورنيتس، اللتين كان من المقرر إقامتهما السبت الماضي، سيتم تأجيلهما بسبب حرائق الغابات المستمرة في منطقة لوس أنجليس.

وذكرت الرابطة أنها ستتبرع مع رفقة اتحاد لاعبي كرة السلة الأمريكي للمحترفين بمبلغ مليون دولار، من أجل تقديم الإغاثة الفورية للصليب الأحمر الأمريكي ومنظمة المطبخ المركزي العالمي وغيرها من المنظمات لدعم المتضررين من هذه الكارثة، وهم يعملون مع فريقي ليكرز وكليبرز على سبل دعم المساعدات طويلة الأجل وجهود إعادة البناء.

مبادرة

إلى ذلك، تعهد 12 فريقاً رياضياً محترفاً في لوس أنجليس بالتبرع بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في المدينة، وأولئك الذين يكافحون الحرائق، وذكرت فرق: أنجل سيتي، وأنجلز، وشارجرز، وكليبرز، ودودجرز، ودكس، وجالاكسي، وكينجز، ولوس أنجليس إف.سي، وليكرز، ورامز، وسباركس، أنها ستقدم مساهمات إلى الصليب الأحمر الأمريكي، وإدارة الإطفاء في لوس أنجليس ومنظمات الإغاثة الأخرى.

كما ستقوم الفرق ومتجر فاناتيكس للملابس الرياضية، ومتجر فان جير ستور، بتوزيع بضائع رياضية بقيمة 3 ملايين دولار على سكان لوس أنجليس الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، وتوزيع أدوات النظافة الشخصية واللوازم المدرسية والأحذية الرياضية والمزيد في مواقع الإغاثة في جميع أنحاء المدينة.

ومن المتوقع أن تعود الرياح العاتية الخطيرة إلى لوس أنجليس، ما يعرض للخطر الجهود المبذولة لاحتواء الحرائق التي دمرت أحياء بأكملها، وأودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأحرقت منطقة بحجم واشنطن.