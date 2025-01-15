القرقاوي: «شباب الأهلي للسلة» يحتاج إلى محترف لدعم المشوار القاري

حقق شباب الأهلي فوزاً غالياً على ضيفه الأهلي البحريني بنتيجة 91 - 88 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة بصالة النادي بالممزر ليرفع رصيده إلى النقطة التاسعة في وصافة المجموعة بفارق نقطة واحدة من الكويت الذي يلتقيه الاثنين المقبل في مواجهة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة، وبهذا الفوز ضمن شباب الأهلي تأهله للدور الثاني قبل مواجهته الأخيرة مع الكويت.

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن شباب الأهلي بحاجة ماسة للاعب أجنبي مميز لكي يواصل مشواره في بطولة سوبر غرب آسيا «وصل»، وقال بعد فوز بطل الإمارات على الأهلي البحريني مساء أول من أمس في دبي بحضور غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، وسالم المطوع أمين السر العام، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للجنة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، إن الفريق يفتقر للاعب أجنبي قادر على دعم صفوفه في بقية مبارياته والمنافسة على صدارة مجموعته والصعود للأدوار النهائية رغم فوزه الصعب، وأضاف شباب الأهلي تنتظره مباريات صعبة خاصة مباراته يوم الاثنين القادم مع الكويت الكويتي في عقر داره، والتي ستحدد موقفه من صدارة المجموعة وهي بحاجة لجهد مضاعف ودعم الفريق بمحترف قادر على تحقيق طموحات هذا النادي العريق على المستويين العربي والآسيوي واختتم: شباب الأهلي ممثل لكرة السلة الإماراتية ويملك عناصر وطنية مميزة قادرة على تقديم ما هو أفضل عما شاهدناه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في الجولات المقبلة وكان شباب الأهلي قد قلب تأخره في النصف الأول من المباراة إلى فوز بفارق ثلاث نقاط.