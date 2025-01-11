تأجيل مباراتين في دوري كرة السلة الأمريكي بسبب حرائق لوس أنجليس

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل مباراتين كان من المقرر إقامتهما في لوس أنجليس مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش).

وذكرت رابطة الدوري الأمريكي مساء الجمعة أن مباراة لوس أنجليس ليكرز أمام ضيفه سان أنطونيو سبيرز، ومباراة لوس أنجليس كليبرز أمام ضيفه شارلوت هورنيتس، اللتين كان من المقرر إقامتهما اليوم السبت، سيتم "تأجيلهما بسبب حرائق الغابات المستمرة في منطقة لوس أنجليس".

وأضافت الرابطة :"سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباراتين في وقت لاحق". وذكرت الرابطة أنها ستتبرع مع رفقة اتحاد لاعبي كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بمبلغ مليون دولار: "من أجل تقديم الإغاثة الفورية للصليب الأحمر الأمريكي ومنظمة المطبخ المركزي العالمي وغيرها من المنظمات لدعم المتضررين من هذه الكارثة، وهم يعملون مع فريقي ليكرز وكليبرز على سبل دعم المساعدات طويلة الأجل وجهود إعادة البناء."

وفي وقت سابق تم تأجيل مباراة لوس أنجليس ليكرز أمام شارلوت هورنتس، التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الأول الخميس.

وتأثر الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بالحرائق، حيث إن مباراة لوس أنجليس رامس أمام مينيسوتا فايكينجز في البلاي أوف التي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين تم نقلها لتقام في أريزونا. وفي دوري الهوكي الوطني، تم تأجيل مباراة لوس أنجليس كينجز أمام ضيفه كالجاري فليمز، التي كان من المقرر إقامتها الأربعاء الماضي.

وتشهد المنطقة حاليا العديد من الحرائق، ولا يزال سببها غير معروف. وذكر مكتب الطبيب الشرعي في لوس أنجليس أمس الجمعة إن ما لا يقل عن 11 شخصا قد توفوا حتى الآن.