النصر يستضيف «دولية دبي للسلة» يناير المقبل

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، تنظيم بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 34 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، خلال الفترة من 24 يناير حتى 2 فبراير المقبلين، بمشاركة 10 فرق من بينها منتخب الإمارات، وأندية النصر صاحب الضيافة والشارقة الذي يعود للبطولة.

وأعلن نادي النصر عن تسخير كل الإمكانيات لإنجاح النسخة القادمة لتأكيد التعاون المثمر والدائم بين اتحاد كرة السلة والنادي، وتم الإعلان المبدئي عن المشاركين في البطولة: منتخب الإمارات، النصر، الشارقة، الرياضي والحكمة وبيروت من لبنان وفريقان من الفلبين واتحاد عمان الأردني وأهلي طرابلس ليبيا وفريقان من تونس والمغرب.