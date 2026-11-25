قدم فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات، أداءً مميزاً ضمن مشاركته في نهائي دوري Ball Above All وسط أجواء تنافسية عكست الإصرار والعزيمة، حيث كانت كل نقطة تصنع الفارق حتى اللحظات الأخيرة.

كما جسدت لاعبات الفريق روح التحدي في أبهى صورها، حيث تجاوزن مجرد كونهن فريقاً رياضياً ليصبحن رمزاً لتمكين المرأة الإماراتية في الملاعب، لم يعد وجودهن في الساحة مجرد مشاركة عابرة، بل بات حضوراً يفرض احترامه بفضل الانضباط التكتيكي والقدرة العالية على قراءة الخصم، ما جعلهن رقماً صعباً في معادلة كرة السلة النسائية إقليمياً.

تكمن قوة هذا الفريق في تلك «العقلية التنافسية» التي تغرسها الأكاديمية في نفوس اللاعبات؛ إذ يتم التعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، مع التركيز على تطوير المهارات الفردية لتخدم المصلحة الجماعية. هذا المزيج بين الموهبة الفطرية والتدريب الاحترافي خلق توازناً دفاعياً وهجومياً يصعب اختراقه، محولاً أرض الملعب إلى مسرح لاستعراض طموح لا يعرف السقف، يعكس تطور الرياضة النسائية في الدولة.

ولعل الاستمرارية التي يظهرها الفريق في مواجهة الضغوط تؤكد أننا أمام جيل استثنائي لا يكتفي بالمنافسة، بل يسعى لإعادة صياغة معايير التميز الرياضي. هؤلاء اللاعبات لسن مجرد رياضيات يطاردن الكرة، بل هن رائدات يمهدن الطريق لأجيال قادمة، مؤكدات أن الإرادة الصادقة قادرة على كسر الحواجز التقليدية وتحويل الطموح الوطني إلى إنجازات ملموسة على منصات التتويج.

كما أن هذا الفريق هو الوجه المشرق للرياضة النسائية، حيث تمتزج الموهبة بالانضباط تحت مظلة أكاديمية تدعم التميز للرياضي بكل أشكاله. بفضل طموحهن الذي لا يعرف الحدود، وحوّل فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة كل تحدٍ إلى فرصة للارتقاء، مؤكداً أن شغف سيدات الإمارات بالرياضة هو محرك حقيقي للتغيير والنجاح المستدام.