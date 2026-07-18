جونكوتش ماتش بطول 2.29 متر.. عملاق من جنوب السودان يلفت أنظار "NBA"

فرض اللاعب الأسترالي الشاب جونكوتش ماتش نفسه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة السلة العالمية، بعدما جذب أنظار كشافي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بفضل قامته الاستثنائية التي تبلغ 2.29 متر وأدائه الدفاعي اللافت، في مسيرة تعيد إلى الأذهان بدايات الأسطورة الراحل مانوت بول.

ويعد ماتش، البالغ من العمر 18 عاماً والمنحدر من أصول جنوب سودانية، أحد أبرز الأسماء الواعدة في غرب أستراليا، إذ انتقل خلال فترة قصيرة من ملاعب الفئات السنية إلى قوائم المتابعة لدى كشافي الأندية الأمريكية، وسط توقعات بمستقبل كبير إذا واصل تطوره الفني والبدني.

بداية استثنائية

بدأ اسم جونكوتش ماتش يتردد بقوة منذ عام 2024، عندما وصفه محلل مواهب الـNBA نيك كالينوفسكي بأنه "أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة للاهتمام في العالم"، مشيراً إلى امتلاكه قدرة حركية غير مألوفة بالنسبة للاعب يبلغ طوله 2.29 متر، إضافة إلى سهولة إنهائه للهجمات بالقرب من السلة.

ويضعه هذا الطول في مصاف أطول اللاعبين الذين عرفتهم اللعبة، إلى جانب الصيني ياو مينغ والسنغالي تاكو فول.

تألق في بطولة أستراليا

وجاءت الانطلاقة الحقيقية لماتش خلال بطولة أستراليا تحت 20 عاماً التي أقيمت في مدينة بالارات عام 2026، حيث كان أصغر لاعبي منتخب غرب أستراليا سناً، لكنه تحول إلى أكثرهم جذباً للاهتمام.

وخلال البطولة سجل متوسط:

7.2 نقطة.

6.4 متابعات (ريباوند).

1.4 صد (بلوك).

بنسبة نجاح في التسديد بلغت 71.4% خلال 20.6 دقيقة في المباراة الواحدة.

كما قدم أداءً دفاعياً مميزاً في المباراة النهائية أمام نيو ساوث ويلز، بعدما سجل ستة "بلوك" وأسهم في تتويج فريقه بالميدالية الذهبية.

وتشير الإحصائيات التقديرية لكل 36 دقيقة لعب إلى أرقام لافتة، تصل إلى 14 نقطة و14 متابعة و4.5 صدات و2.4 سرقة للكرة، وهي مؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

لماذا يحظى باهتمام الـNBA؟

يرى متابعون أن اهتمام كشافي دوري الـNBA بماتش يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الجمع بين الطول الفارع والقدرة على الحركة بسرعة وانسيابية، وهي ميزة نادرة في اللاعبين الذين يتجاوز طولهم 2.20 متر.

كما يتميز بقدرات دفاعية كبيرة، خصوصاً في حماية السلة ومنع التصويبات، إلى جانب انتمائه إلى الجيل الجديد من اللاعبين الأستراليين ذوي الأصول الجنوب سودانية، الذين أصبحوا يشكلون حضوراً متزايداً في كرة السلة العالمية، امتداداً لأسماء بارزة مثل لول دينغ وثون ميكر.

الطريق إلى الاحتراف

وبحسب موقع Basketball.com.au، فإن مستقبل جونكوتش ماتش سيتحدد خلال الأشهر الستة أو السبعة المقبلة، في ظل وجود عدة خيارات أمامه، تشمل الالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية عبر دوري NCAA، أو خوض تجربة الاحتراف في الدوري الأسترالي (NBL)، أو دخول مسودة الـNBA مباشرة إذا استوفى الشروط اللازمة.

ورغم أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى تطوير بنيته الجسدية وصقل بعض الجوانب الفنية، خاصة في التصويب، فإن المراقبين يرون أن امتلاكه لطول استثنائي وقدرة حركية نادرة يجعلان منه مشروع نجم كبير، مع إمكانية أن يسير على خطى الأسطورة مانوت بول، وربما يمثل جنوب السودان مستقبلاً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ماذا قال ماتش عن رحلته مع عائلته إلى أستراليا؟

في مقابلة خاصة مع برنامج A CURRENT AFFAIR الأسترالي، فتح النجم الصاعد جونكوتش ماتش قلبه للحديث عن عائلته وأصوله الجنوب سودانية والضغوط التي تأتي مع لقب أكثر موهبة مثيرة في كرة السلة حالياً.

تحدث جونكوتش صاحب الـ 18 عاما بفخر عن والديه اللذين هاجرا من جنوب السودان إلى أستراليا بحثا عن مستقبل أفضل: "أمي وأبوي انتقلوا من جنوب السودان عشان يجدو فرص أفضل ... فرص أفضل بكثير لي ولي إخواني وليهم هم كمان".

وأكد أن الطول موجود في العائلة كلها: "أمي طويلة وأبوي طويل بصراحة كل العائلة طويلة، أنا كنت طويل لكن في الصف الثامن أو التاسع قفز طولي مرة واحدة. زاد بسرعة شديدة"

وعن دعم الوالدين اليومي رغم بعده عنهم أثناء دراسته في مركز التميز بكرة السلة الأسترالية في العاصمة كانبيرا كشف جونكوتش أن تواصله مع والدته يومياً: "بتكلم مع أمي كل يوم بتقول لي واصل هي وأبوي. بيقولو لي: واصل ما تشتت تركيزك".

بعد تألقه في بطولة تحت 20 سنة وتسجيله 6 تصديات في النهائي دخل اسم جونكوتش في دفاتر كشافي الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA،

وعن شعوره بمتابعة كشافي أكبر دوري في العالم له قال: "بيخليني أحس بشعور عظيم. إنو في ناس مركزين معاي. دا بيخليني أواصل أضغط على نفسي أكتر".

وعندما سألته المحاورة عن الفيديو الشهير له وهو يضع الكرة في السلة دون أن يقفز بسبب طوله أجاب ضاحكا: "أيوا أيوا".